81 ilde sahte ve kaçak alkol operasyonu! 121 kişi gözaltında

Türkiye'nin suçlularla amansız mücadelesi devam ediyor.

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde sahte ve kaçak alkol imalatçılarına yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyonun detayları ile ilgili şu paylaşımı yaptı:

"İstanbul ve Antalya merkezli 81 ilde "Sahte/Kaçak Alkol İmalatçılarına" yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 33 bin 554 litre sahte/kaçak alkol ile 29 bin 63 litre etil alkol ele geçirildi.

121 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Jandarma ekiplerimizin, yasa dışı alkol üretim yapılan noktalara yönelik istihbarat destekli çalışmalarıyla 121 şüpheliyi yakaladık.

"BİLDİRİN, GEREĞİNİ YAPALIM"

Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil; toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır. Bu ürünleri piyasaya sürenler; hem vatandaşlarımızın hayatını, hem de sağlığını hiçe saymaktadır. Şüpheli durumları bize bildirin, biz gereğini yapalım.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma KOM Daire Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımız ile Jandarmamızı tebrik ediyorum."