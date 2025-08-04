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Vatandaşlar isyanda! Tatilcilerin gözdesi Bodrum'da su alarmı... Çareyi böyle buldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaz sezonunun ortasında su tüketimi rekor seviyelere ulaşırken, ilçeye içme suyu sağlayan barajlarda doluluk oranları kritik seviyelere geriledi.

Turizm bölgesi Bodrum'da yaz aylarında nüfus zaman zaman bir milyona ulaşıyor. Nüfusla doğru orantılı olarak artan su talebi nedeniyle Geyik ve Mumcular barajlarında doluluk oranı alarm veriyor.

Tatilcilerin gözdesi Bodrum'da alarm: Barajlar kritik seviyede! Vatandaşlar tankerle su taşıyor - 1. Resim

MUMCULAR BARAJI'NDA SU SEVİYESİ YÜZDE 22

10 Haziran’da yüzde 48 seviyesinde olan Geyik Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 33'e düştü. Haziran ayında yüzde 31 olan Mumcular Barajı’ndaki su miktarı ise yüzde 22’ye geriledi.

Tatilcilerin gözdesi Bodrum'da alarm: Barajlar kritik seviyede! Vatandaşlar tankerle su taşıyor - 2. Resim

SU KESİNTİLERİ BAŞLADI

Ege'nin incisi Bodrum'un birçok noktasında su kesintileri yaşanırken, vatandaşlar çareyi tankerle su taşımakta buldu.

Tatilcilerin gözdesi Bodrum'da alarm: Barajlar kritik seviyede! Vatandaşlar tankerle su taşıyor - 3. Resim

GEYİK BARAJI'NDA KRİTİK DÜŞÜŞ

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla bu yıl Geyik Barajı’nda yüzde 2'lik düşüş yaşanırken, Mumcular Barajı’ndaki doluluk oranı geçen yıl yüzde 12 seviyesinden bu yıl yüzde 22’ye yükseldi.

Tatilcilerin gözdesi Bodrum'da alarm: Barajlar kritik seviyede! Vatandaşlar tankerle su taşıyor - 4. Resim

YETKİLİLERDEN ÇAĞRI

Bodrum'da yetkililer, su tasarrufu konusunda vatandaşlara uyarılarını yineledi.

Tatilcilerin gözdesi Bodrum'da alarm: Barajlar kritik seviyede! Vatandaşlar tankerle su taşıyor - 5. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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