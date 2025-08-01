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Yıldız futbolcunun Bodrum sefası: Lüks tatile servet harcadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yıldız futbolcunun Bodrum sefası: Lüks tatile servet harcadı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borussia Dortmund ve Barcelona gibi takımlarda da forma giyen Paris Saint Germain'in Fransız yıldızı Ousmane Dembele, ailesiyle birlikte Ege'nin incisi Bodrum'da tatil yapıyor. Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah, Liverpool'un yeni transferi Jeremie Frimpong ve NBA yıldızı Dillon Brooks da tatil için Bodrum'u seçmişti.

Paris Saint Germain formasıyla 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Ousmane Dembele, yeni sezon öncesinde tatil için Türkiye'ye geldi. 28 yaşındaki Fransız futbolcu, 2021 yılında evlendiği Rima Edbouche ve kızıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı.

Yıldız futbolcunun Bodrum sefası: Lüks tatile servet harcadı - 1. Resim

ÖZEL JETE 1,5 MİLYON TL

Habertürk'te yer alan habere göre; Fransa’daki Labourge Havalimanı’ndan kalkan özel bir jetle Bodrum’a iniş yapan Ousmane Dembele, bu lüks yolculuk için 35 bin dolar (1 milyon 423 bin TL) ödedi.

Yıldız futbolcunun Bodrum sefası: Lüks tatile servet harcadı - 2. Resim

6 MİLYON TL'LİK LÜKS TATİL

Ünlü futbolcu ve ailesi, geceliği 3 bin dolar (122 bin TL) olan otelde konaklıyor. Dembele, Fransa'ya dönüşüyle birlikte Bodrum tatili için yaklaşık 150 bin doları (6 milyon TL) gözden çıkardı.

Yıldız futbolcunun Bodrum sefası: Lüks tatile servet harcadı - 3. Resim

TÜRKBÜKÜ VE CENNT KOYU'NU GEZDİ

Ousmane Dembele, özel bir yat kiralayarak, ailesi ile Cennet Koyu'nu ve Türkbükü'nü de gezdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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