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Ankara'da hastanede çıkan yangın kontrol altında!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yangın, Ankara, Keçiören, Elektrik Panosu, Hastane Yangını, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin elektrik panosunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sabah 06.00 sıralarında, Keçiören'in Kuşcağız Mahallesi'nde yer alan Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin elektrik panosunda yangın çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve diğer ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Tedbir amaçlı hastanedeki sivil vatandaşlar ve hastalar tahliye edildi.

Meydana gelen arıza nedeniyle hastanede hizmete bir süre ara verildi. Ekipler tarafından çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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