Çanakkale'yi yakan şüpheliler yakalandı! Haklarındaki gerçek ortaya çıktı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Naldöken köyü mevkiinde 15 Temmuz'da saat 15.00 sıralarında orman yangını başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangına havadan 4 uçak, 6 helikopter, karadan ise 24 arazöz, 12 su ikmal aracı, 16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 5 treyler, 11 dış kurum desteği ve 220 personel ile müdahale edildi. Alevler, 21 saatin ardından kontrol altına alındı.

TARİHİ MEZARLAR DA ALEVLERDEN ETKİLENDİ

Yangından Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken, Tuzla, Taşağıl ve Çamköy köyleri etkilendi. Köylerde birçok dam, bahçe, metruk bina, tarım aletleri, traktör ve tarım arazileri yangından zarar gördü.

Yangında, Tuzla köyünde bulunan 1. Murat tarafından yaptırılan restorasyon aşamasındaki 659 yıllık Murad Hüdavendigar Camisi'nin bahçesinde bulunan tarihi mezarlar alevlerden etkilendi.

4 köyün etkilendiği orman yangınında 400'ü ormanlık alan olmak üzere toplam 1.400 hektar alan zarar gördü.

ŞÜPHELİLERİN AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL

Öte yandan, başlatılan soruşturma kapsamında orman yangınını akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen M.Ö. (62) ve R.Ö.'nün (75) çıkardığı belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.