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Yük gemisi karaya oturdu, İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yük gemisi karaya oturdu, İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Haydarpaşa mendireği önlerinde makine arızası yaşayan Alexis isimli 229 boyundaki yük gemisi karaya oturdu. Kıyı Emniyeti'nden gelen açıklamada Boğaz'ın çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldığı yer aldı.

İstanbul Haydarpaşa Mendireği önlerinde Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeyken makine arızası yapan ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisi karaya oturdu.

İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden Boğaz'ın çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada; "KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-18 Römorkörlerimiz ve KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) Botlarımız ve balık adamlarımız olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır." ifadeleri yer aldı. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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