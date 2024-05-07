Erdoğan, Kabine sonrası konuştu: Yabancı düşmanlığına asla izin vermeyiz

İlköğretim rakamları açıklandı: Bir milyon yabancı uyruklu öğrenci var

İlköğretim rakamları açıklandı: Bir milyon yabancı uyruklu öğrenci var

“Türkiye’ye yabancı öğrenci gelmesin demek ülkemiz kabuğunu kırmasın demektir” diyen Erdoğan, “Türk ekonomisine katkı veren herkese saldıran bu başı bozuk güruh maşa olarak kullanılmaktadır. Tekrar ayyuka çıkan Arapça alerjisinin de gerisinde aynı hastalıklı zihniyet vardır. Bunların derdi ne Türkiye’dir ne de Türkçe’dir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe’deki toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle: Millî savaş uçağımız KAAN, 10 bin feete ulaşmayı başardı. TUSAŞ ve Savunma Sanayi Başkanlığımızı tebrik ediyorum. Dış politikada seçimler sebebiyle ertelediğimiz ziyaretlere ve kabullere ağırlık verdik. Bizden önce uzun yıllar ihmal edilen Afrika kıtasıyla ilişkilerimizi 2005’ten itibaren tekrar yoğunlaştırdık. Ticaret hacmimiz 5.4 milyar dolardan 2023 yılında 37 milyar dolara ulaştı.

ASLA İZİN VERMEYİZ

Türkiye’ye yabancı öğrenci gelmesin demek ülkemiz kabuğunu kırmasın demektir. Bazı beşinci kol elemanları tarafından medyada körüklenen lümpen ırkçılığın asla iyi niyetli olmadığı açıktır. Türk ekonomisine katkı veren herkese saldıran bu başı bozuk güruh maşa olarak kullanılmaktadır. Son dönemde tekrar ayyuka çıkan Arapça alerjisinin de gerisinde aynı hastalıklı zihniyet vardır. Bunların derdi ne Türkiye’dir ne de Türkçe’dir. Bunlar egolarını tatmin etmeye çalışan zavallılardır. Yabancı turistleri, öğrencileri, sığınmacıları nefret unsuru hâline getiren bu faşist çapulculara asla müsaade edemeyiz.

HAMAS’IN AÇIKLAMASI OLUMLU

Bizim telkinlerimizle Hamas’ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnunuz, aynı adımı İsrail de atmalı. Tüm batılı aktörleri, İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyorum.

TERÖRÜN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ

Irak hükûmetinin PKK’yı yasaklı örgüt ilan etmesi, terörle mücadele bağlamında mühim bir adımdır. PKK’nın terör örgütü olarak ilan edilmesini beklediğimizi ilan ettik. Bağdat’taki temaslarımızın ardından geçtiğimiz Erbil’de de olumu ve samimi istişareler gerçekleştirdik. DEAŞ ve PKK fark etmeksizin terör belası Irak için de tehdit kaynağıdır. Bölgemizin gelişmesi, huzura kavuşması ancak terör tehdidinin ortadan kaldırılmasıyla mümkündür. Kuzey Irak’taki terör bataklığını tamamen kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. PKK, Irak ve Suriye’de hayat alanı bulduğu müddetçe kendimizi güvende hissetmemiz mümkün değildir. Manevra alanı iyice daralan bölücü örgüte neşteri önümüzdeki süreçte vuracağız.

MARJİNAL ODAKLARA MALZEME VERİLDİ

Siyasette yumuşama istemeyen marjinal odaklara maalesef malzeme verilmiştir. Bundan kimsenin memnun olmadığına inanıyorum. Siyasetten emekliye sevk edilenler dahil kimi çevrelerin 31 Mart sonrası yapıcı atmosferi zehirlemek için yoğun bir uğraş içinde olduğu anlaşılıyor.

“ENFLASYON TEK HANEYE DÜŞECEK”

Doğru politikalarla enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız. Amacımız 85 milyonun tamamı için kalıcı refah artışı sağlamaktır. Hedeflerimize ulaşmak için para, maliye ve gelirler politikalarımızı ahenk içinde yürütüyoruz. Ekonomimizi daha rekabetçi kılmak için yapısal reformlara hız kazandıracağız. Yıllık enflasyon yaz aylarından itibaren düşüşe geçecek. Konut ve araç piyasasında oluşan fiyat balonu sönmeye başlamıştır. Dış ticaret dengesi önemli ölçüde iyileşti. Ülkemizin risk primi 290 baz puan seviyesine geriledi. Politikalarımızı uyguladıkça risk primimiz daha da düşecek. Son 1 yılda ülkemize 16,8 milyar dolar net portföy girişi oldu. Türkiye ekonomide belirlediği hedeflerine daha çok üreterek, ihracat yaparak varabilir. Petrolümüzü, doğalgaz ve madenlerimizi yeni yeni işlemeye, ekonomiye kazandırmaya başladık. Terörden temizlediğimiz Gabar’da petrol üretimimiz günlük 40 bin varili geçti.

KAMUDA TASARRUF YAYGINLAŞACAK

Kamuda taşıtlar, binalar, haberleşme giderleri, cari harcamalar, yurt dışı seyahatler gibi alanlarda tasarruf kültürünü güçlendiren adımlar atacağız. Burada amacımız, kamuda verimlilikten taviz vermeden ülkemizin kaynaklarının katma değeri yüksek alanlara yönlendirilmesidir. Ekonomi yönetimimizi bu konuda talimatlandırdım.

ATAMAYI BAKANIMIZ AÇIKLAYACAK

Atama bekleyen öğretmen adaylarımızın durumunu mütalaa ettik. Millî Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve ekonomi kurmaylarımız son bir defa daha görüşecek. Ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek. Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin, bugün esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacak. Kısa bir zaman içinde de atamayı bakanımız açıklayacak.