Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altındaki dalgalanma dikkat çekiyordu, güne yükselişle başlayan altında son durum ne diye merak eden yatırımcıları bu habere dikkat! 13.02.2018 altın fiyatlarında son durum ne oldu? Çeyrek altın kaç para, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte son dakika altın fiyatları...Gram altın 162 lira, çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını 1.085 liradan işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki değer kazançlarına karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 161,6 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 162 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.085 liradan satılıyor. Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 1.326 dolardan işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta alış ağırlıklı bir seyir izleyen altın fiyatlarının, yarın ABD’de açıklanacak enflasyon verisinden sonra yükselişine devam edebileceğini kaydetti.



ABD'de enflasyon tarafında tedirgin bekleyişin devam ettiğini ifade eden Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan toparlanmanın, altının ons fiyatındaki yükselişi sınırladığını kaydetti.



Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.321 doların destek, 1.331 doların ise direnç olarak öne çıktığını belirterek, yurt içinde altının gram fiyatının ise dolar kurunun seyrine göre hareket edeceğini dile getirdi.