Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Atme kabasındaki kamp ve çevresinde yer alan çadırlarda, yaklaşık 700 bin Suriyeli, zor şartlarda yaşam savaşı veriyor.

YPG'NİN ROKETLİ SALDIRILARINA HEDEF OLUYORLAR

Sık sık YPG’li teröristlerin roketli saldırılarına hedef olan ve onlarca kişiyi kaybeden Atmeli mülteciler, zor şartlarda hayatlarını sürdürüyor.

YPG’li teröristlerin yoğun olarak bulunduğu Cinderese bölgesine yakınlığı ile dikkat çeken Atme mülteci kampı, havadan görüntülendi.





YPG'Lİ TERÖRİSTLERİN TEHDİTLERİ

Türkiye ile Suriye sınırının hemen yanı başında bulunan Atme mülteci kampının görüntülerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yoğun top atışına tuttuğu Cinderese bölgesi de yer alıyor.

Suriye’de yaşanan iç savaştan en fazla etkilenenler arasında bulunan Atmeli mülteciler, bu kez de YPG’li teröristlerin tehditleri ile karşı karşıya.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Özgür Suriye Ordusu ile düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nı destekleyen Atmeliler, bölgenin teröristlerden temizlenmesini istiyor.