Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı hakkında bilgi paylaşımında bulunulduğu ve ikili ilişkilerin konuşulduğu öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü
13.02.2018 - 23:44 | Son Güncelleme: 13.02.2018 - 23:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan Kralı ile telefonda görüştüğü öğrenildi.
Etiketler : erdoğan,selman,
543478 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/543478.aspx
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