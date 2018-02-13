Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı hakkında bilgi paylaşımında bulunulduğu ve ikili ilişkilerin konuşulduğu öğrenildi.