Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 330 sanığın yargılandığı davada mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı, 267 sanığın "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını, olay tarihinde vatani görevini yapan 62 er ve erbaş ile 1 sivil memurun ise beraatini talep etti.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Zikrullah Özbağ, önceki duruşmadaki ara karar gereği savcının esasa ilişkin mütalaasını sunacağını söyledi.

Bunu üzerine Cumhuriyet Savcısı Hamza Yokuş, esasa ilişkin mütalaasında, 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'ndaki darbe girişimine yönelik eylemleri özetledikten sonra sanıklar hakkındaki talebini açıkladı.

Savcı, sanıklardan 267'sinin "anayasal düzeni ihlal" suçunu işledikleri sabit görüldüğü gerekçesiyle Türk Ceza Kanunun 309/1. Maddesi gereğince "ağırlaştırılmış müebbetle" cezalandırılmalarını istedi.

Savcı, olay tarihinde vatani görevini yapan 62 er ve erbaş ile 1 sivil memurun ise "isnat edilen suçları işlediklerine dair mahkumiyetlerini gerektirir her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden" beraatlerine hükmedilmesini talep etti.

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Gelecek duruşmada, sanık ve avukatları duruşma savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı son savunmalarını yapacak.