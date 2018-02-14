Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Gümrük haftası nedeniyle toplantı düzenleyen Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ali Aygün, Hatay’da Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda terör örgütü üyelerine gönderilen askeri giyim malzemesi ele geçirildiğini söyledi.



Kurum olarak güvenlik tedbirleri kapsamında her zaman teyakkuz halinde olduklarını belirten Aygün, “Milli güvenlik tedbirleri çerçevesinde tam bir teyakkuz halindeyiz. Cilvegözü Sınır Kapımızda en son PYD/YPG askeri üniformaları yakaladık ve el koyduk. Bakanlığa bildirdik. Yük içerisine gizlenmiş halde 202 adet kamuflaj ve 20 çift ayakkabıya el koyduk. Bu askeri üniformaların Suriye tarafında bulunan YPG terör örgütü ve SDG tarafından kullanılan kamuflajlar olduğunu öğrendik. Olayla ilgili soruşturmamız sürüyor” açıklamasında bulundu.