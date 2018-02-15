Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüşünde ısrarlı olduğunu ifade eden Başbuğ, “Zeytin Dalı Harekâtı’na ilişkin görüşlerim, düşüncelerim ve desteğim ortada iken, Sayın Devlet Bahçeli’nin şahsıma yöneltilen değerlendirmeleri, yersiz ithamları ve üslubu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı’nın konuşma içeriğimle ilgili olarak tam ve doğru bilgilendirilmediğini düşündüğümü belirtmek isterim. Ancak, beyanlarında geçen ‘gerekli cevabı alacak’ şeklindeki ifade ile bugüne kadar uğradığımız haksızlıklara yeni bir haksızlığın daha ilave edilebileceğinin kastedildiğini değerlendirmek istemiyorum” dedi.