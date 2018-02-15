Görüşünde ısrarlı olduğunu ifade eden Başbuğ, “Zeytin Dalı Harekâtı’na ilişkin görüşlerim, düşüncelerim ve desteğim ortada iken, Sayın Devlet Bahçeli’nin şahsıma yöneltilen değerlendirmeleri, yersiz ithamları ve üslubu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı’nın konuşma içeriğimle ilgili olarak tam ve doğru bilgilendirilmediğini düşündüğümü belirtmek isterim. Ancak, beyanlarında geçen ‘gerekli cevabı alacak’ şeklindeki ifade ile bugüne kadar uğradığımız haksızlıklara yeni bir haksızlığın daha ilave edilebileceğinin kastedildiğini değerlendirmek istemiyorum” dedi.
İlker Başbuğ geri adım atmıyor
15.02.2018 - 07:15 | Son Güncelleme: 15.02.2018 - 07:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Afrin operasyonunun siyasete alet edildiğini iddiadan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’a yönelik, “Yazıklar olsun” ifadelerinden sonra, Başbuğ’dan açıklama geldi.
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543806 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/543806.aspx
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