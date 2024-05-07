Mafyanın öldürdüğü ismin kışlada anıldığı öne sürülmüştü! Yalanlama geldi

Mafya hesaplaşmasında öldürüldüğü öne sürülen bir şahsın, askeri kışlada anıldığı iddiası gündem oldu. Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkez, konuyu yalanlayarak bir açıklama yayınladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan "Mafya hesaplaşmasında öldürüldü, kışlada adı anıldı" iddiasını yalanladı.

"TSK HEDEF ALINIYOR"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bahse konu görüntülerin yeni olduğu ve ilgili şahsın ölümünden sonra onu anmak için kaydedildiği iddiası tamamen gerçek dışıdır. Görüntülerin FETÖ'nün sosyal medyadaki manipülasyon hesaplarından Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef almak için kullanıldığı tespit edilmiştir.

GÖRÜNTÜLER ESKİ

Yapılan araştırmalar neticesinde görüntülerdeki münferit olayın eski olduğu ve konuyla ilgili soruşturma yürütüldüğü belirlenmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."