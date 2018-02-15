Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bingöl ili merkez ilçe mülki sınırlarında, 15 Şubat 2018 tarihinde BTÖ’nün kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen operasyonda; 1 el telsizi, 1 akım ölçer cihazı, 1 ses kayıt cihazı ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir İl Jandarma Komutanlığınca, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir” denildi.