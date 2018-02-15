Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan ABD Dışışleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabulü sona erdi. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabulü saat 19.41'da başladı ve saat 22.55'de bitti. 3 saat 15 dakika süren kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.Erdoğan’ın ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabulünde, Türkiye'nin öncelikleri ve beklentileri açık bir şekilde Tillerson'a iletildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Türkiye'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Beştepe’de gerçekleşen kabulde, başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel gelişmeler, terörle mücadele meselesi ve ikili ilişkiler ele alındı. Görüşmede Türkiye’nin tüm bu konulardaki önceliklerinin ve beklentilerinin ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’a açık bir şekilde iletilmiş olduğu kaydedildi.