Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davaya, sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombaladığı iddia edilen eski pilot kurmay yüzbaşı İlhami Aygül savunma yaptı.

Aygül, iddianame geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü binasına 2 tane bomba atma ve bunun sonucunda 2 kişinin şehit, 39 kişinin yaralanmasına sebebiyet verilen eylemi kabul etmediğini bildirdi.

Savcılıkta daha önce verdiği ifadeleri reddeden Aygül, olay gecesi yasa dışı bir faaliyet yapmadığını, gerçeği öğrendikten sonra pasif direnişte bulunduğunu iddia etti.

Aygül, iddianamede geçen telsiz kayıtlarına ilişkin, o seslerin kendisine ait olmadığını, o gece bombalamaya katılmadığını savundu.

Başbakanlık avukatı İskender Minar'ın "Sana isnat edilen eylem bu devletin tarihinde başkentine yapılan ilk saldırı. Askerlik mesleğine genç yaşta başladın. Bu devletin ekmeğini yedin. Biz bu eylemlerin açığa kavuşturulmasını istiyoruz. O gece Akıncı Üssü'nde olup hangi sanığın 'Şu vurdu, bu yaptı dediğini gördük? Sence bu örgütsel tavır değil midir? sorusuna Aygül, "Söylediklerimin gerçek olabileceği ihtimalini de gözardı etmeyin." diye yanıtladı.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

İddianameden



İddianameye giren görüntüler ve telsiz konuşmalarına göre Ankara Emniyet Müdürlüğüne iki bomba "94-1562" kuyruk numaralı uçaktan atıldı. Söz konusu uçağı "ASLAN 4 Bir Numara" koduyla İlhami Aygül kullandı.

Telsiz konuşmalarına göre ilk olarak İlhami Aygül, emniyet binası önünde çatışma olduğunu belirtti. Bunun üzerine eski yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz, "Emniyet binasını vurun, tahrip edin." şeklinde talimat verdi.

Kaygusuz ile Aygül arasındaki telsiz konuşmalarından bazları şu şekilde:

"Aygül: Kurt filo ASLAN 4 emniyet binası önünde çatışma, takip ediyoruz.

Kaygusuz: Emniyet binasını vurun, emniyet binasını tahrip edin.

Aygül: Anlaşıldı çatışma olan bölgeye atış yapıyoruz, mutabık mıyız?

Kaygusuz: Tamamen mutabıkız.

Aygül: Anlaşıldı, emniyet binası Ankamall'ın yanındaki ilk bina mı, ikinci bina mı? Çatışma olan bölgeye ateş edebiliriz.

Kaygusuz: Yoğun ateş edilen yere ateş yapın, çatışmanın olduğu yere.

Aygül: Anlaşıldı emniyet binasından yola doğru ateş açılıyor. Emniyet binası bölgesine biz ateş açıyor, atış yapıyoruz.

Kaygusuz: Emniyet binasını tahrip serbest.

Kaygusuz: Emniyet binasına atış yaptınız mı?

Aygül: İki dakika sonra taarruz olacak.

Kaygusuz: Biraz acele edelim, bir bomba daha, iki bomba.

Aygül: Anlaşılmadı.

Kaygusuz: Bir bomba daha atıyoruz oraya.

Aygül: Çatışma bölgesine iki bomba atacağım."