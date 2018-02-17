Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekatı’nda TSK ile ÖSO birlikleri Afrin’deki ilerleyişini sürdürürken, topçu birliklerinin hedeflerini tam isabetle vurmaya devam ediyorlar.

Harekatın 29. gününde çok namlulu roketatar ve fırtına obüsleri ile yapılan atışlarda Afrin’in Suvarin beldesinde, içerisinde ABD'nin silahlarının da bulunduğu PKK/YPG-PYD ait bir cephanelik havaya uçuruldu.

MEHMETÇİKLER BİRBİRİNİ TEBRİK EDiYOR



Obüs atışları ile tam isabetle vurulan cephanelikteki mühimmatlar bir biri ardına patlarken mehmetçikler, “Suvarin yanıyor, atışlar müthiş, topçular elinize sağlık” diyerek birbirlerini tebrik ediyorlar.



