Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında dava açılan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Erdoğan ile avukatı katıldı.

Sanık, savunmasında ByLock kullanmadığını iddia etti.

Dershanede öğretmenlik yaptığını ve maaşı Bank Asya'ya yattığı gerekçesiyle söz konusu bankada hesap açtığını ileri süren Erdoğan, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen sanığı 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti ve tahliyesine karar verdi.