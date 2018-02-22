Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında düzenlenen operasyonlarda Afrin çevresindeki Tell Dilur, Mikdad ve Ali Racu köylerinin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'den temizlendiği öğrenildi.
3 köy teröristlerden arındırıldı
22.02.2018 - 12:07 | Son Güncelleme: 22.02.2018 - 12:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afrin çevresindeki Tell Dilur, Mikdad ve Ali Racu köyleri teröristlerden temizlendiği bildirildi.
Etiketler : tell dilur,teror operasyonu,afrin,zeytin dali harekati,
545582 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/545582.aspx
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