Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında düzenlenen operasyonlarda Afrin çevresindeki Tell Dilur, Mikdad ve Ali Racu köylerinin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'den temizlendiği öğrenildi.