Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, TSK ve ÖSO tarafından yürütülen Afrin operasyonunda ihtiyaç duyulan sağlık hizmetleri konusunda “teyakkuz” hâlinde olduklarını söyledi.

Bakan Demircan, TBMM’de bazı gazetecilerle sohbetinde Zeytin Dalı Harekâtı için Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı planlama hakkında bilgi verdi. Sağlık hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ile ortak hareket ettiklerini belirten Demircan, şöyle konuştu:

“Türkiye’ye yönelik saldırıyı ortadan kaldırmak için çarpışan askerimizin sağlık hizmetlerini azami düzeyde yerine getiriyoruz. Sınırın bu tarafında görevlerimiz var. UMKE ekiplerimiz ve sağlık hizmetleri çadırlarımız var. Uzmanlarımız orada. Öbür tarafta çatışmanın olduğu yerde ise askeri doktorlar var. Helikopterlerimiz orda, uçak ambulanslarımız orda, zırhlı ambulanslarımız orda. Cepheden yaralıyı almak üzere hepsi hazır bekletiliyor. Tüm imkânlarımızla 24 saat görevdeyiz. Hizmet açısından en ufak bir boşluk yok. Sadece orada değil, birinci kademede sağlık merkezleri, ikinci kademede en yakın hastaneler, yani Kilis, Hatay, Kırıkhan’da. Onun arkasında üçüncü kademede Adana, Mersin, Gaziantep’teki hastanelerimiz hazır. Burada belli sayıda yataklar ve kontenjan ayrılmış dudumda bunlar boş bekletiliyor. GATA’da da burada aynı şekilde bir planlama yapıldı. Hazır bekletiyoruz. Orada, kalp damar cerrahlarından, estetik cerrahlarına, genel cerrahlara, ortopedistlere kadar, yanık-yara tedavisinde uzman olan ekiplerimiz sınır boyunca görevdeler. Hastanelerde de hazır bekliyorlar. Ayrıca sınırdaki hastanelerimizin kadrolarını tümüyle doldurduk. Ekipleri güçlendirdik. Sağlık hizmeti açısından fazlamız var, eksiğimiz yok.”

“BOZGUNCULUK YAPILIYOR”

Afrin operasyonu sırasında sağlık hizmetlerinin aksatıldığına dair iddialara da tepki gösteren Demircan “Sağlık hizmetleri noktasında Türkiye’nin en ufak bir açığı, noksanı, kusuru yoktur. Bunun aksini iddia etmek tam anlamıyla bozgunculuktur. Bu iddialar orada mücadele eden askerimizin moralini bozar, onların ailelerinin moralini bozar. Kara propagandaya ve bozgunculuğa dikkat etmek lazım” dedi.