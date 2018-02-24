Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta Güngören’de gece karanlığından yararlanarak sokaklarda bölücü sloganlar atılmasıyla ilgili yaptığı çalışmalarda 3 şüpheli şahısı tespit etti. Yapılan istihbarat ve güvenlik kameraları incelemesiyle bölücü terör örgütleri PKK/YPG ve ele başları lehinde "Biji PKK, Biji YPG,Biji Apo" sloganları atan H.K, İ.T. ve İ.A. isimli şüpheliler 16 Şubat’ta adreslerine düzenlenen baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı. Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından dün mahkemeye sevk edilen 3 örgüt yanlısı, terör örgütü propagandası yapmak suçundan adli makamlarca tutuklandı. Sultanbeyli'de yapılan diğer bir operasyonda ise, kandırdığı lise çağındaki gençleri bölücü terör örgütü PKK'nın kırsal alan yapılanmasına gönderdiği belirlenen ve önceki gün adresine yapılan baskınla gözaltın alınıp, örgütün eleman aktarım sorumlularından olduğu belirlenen N.B. isimli şahısta, sevk edildiği mahkeme tarafından terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanarak ceza evine gönderildi