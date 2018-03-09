Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla sürüyor. Son olarak Afrin ilçe merkezine bağlı Şavarighat El Caviz ve Melkiye köyleri teröristlerden temizlendi. Bununla birlikte Mehmetçik ve ÖSO güçlerinin Afrin ilçe merkezi sınırlarına dayandığı öğrenildi.

BÜYÜK BARAJ TEMİZLENDİ

Yanı sıra TSK ve ÖSO güçlerinin Afrin'in Büyük Halobu köyünü teröristlerden arındırarak, Afrin ile Azez'e su sağlayan barajı kontrol altına aldığı ifade edildi.

CİNDERES KONTROL ALTINDA

TSK ve ÖSO, teröristlerle yoğun sokak çatışmaları neticesinde Afrin'in güneybatısındaki Cinderes belde merkezini dün ele geçirmişti. Kurtarılan mahalle ve sokaklarda arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

Afrin, bir ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor. TSK ve ÖSO unsurları, henüz Mabatlı beldesine yönelik operasyonlara başlamadı. Merkezleri ele geçirilen diğer beldelere ait bazı köylerin de harekâtın ilerleyen safhalarında teröristlerden temizlenmesi bekleniyor.

PYD/YPG SİVİLLERİ CANLI KALKAN YAPIYOR

Terör örgütü PYD/YPG, Zeytin Dalı Harekâtı'nın sinyallerini aldığı dönemde yığınak ve savunma hatlarını büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde oluşturmuştu. Beldelerdeki sivilleri de canlı kalkan yapabilmek için ilçe merkezine taşımıştı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekâtın başından bu yana PYD/YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 122'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 157 bölgeyi kontrol altına aldı.