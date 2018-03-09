Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin, son zamanlarda yaptıkları terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği, vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmek ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı kaydedildi.
Hakkari'de 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması
09.03.2018 - 12:31 | Son Güncelleme: 09.03.2018 - 12:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari merkez ve 3 ilçesindeki 31 bölgenin, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.
Etiketler : kobi,
549129 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/549129.aspx
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