Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ortak Harekât Merkezi operasyonlara karışmayacak

Ortak Harekât Merkezi operasyonlara karışmayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ortak Harekât Merkezi operasyonlara karışmayacak

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Ortak Harekât Merkezinin operasyonlara karışmayacağını, istihbarat ve bilgi paylaşımında bulunacağını belirtti.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ -  Kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pazartesi günü gerçekleştirdiği Irak ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Güvenlik, ortak sınır güvenliği ve terörle mücadele alanlarındaki iş birliğinin kurumsallaştırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak üzere oluşturulacak “Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezinin” esaslarını belirlemeye yönelik müzakerelerin Irak tarafı ile sürdürüldüğüne dikkat çeken kaynaklar, merkezin, istihbarı bilgi paylaşımında bulunacağını ifade etti. Irak’a sınır güvenlik sistemlerine ilişkin olarak destek vermeye hazır olunduğunun karşı tarafa iletildiğini belirten kaynaklar, Iraklı heyetin Türkiye’nin sınırlarda aldığı güvenlik tedbirlerini yerinde incelediklerini, sadece Türkiye-Irak sınırı değil, Irak-Suriye sınırından terörist geçişlerinin önlenmesi konusunda da teknik destek verileceğini söyledi. Kaynaklar “Irak ile başladığımız noktadan çok ilerideyiz” değerlendirmesinde bulundu.
 Kaynaklar, Almanya Cumhurbaşkanı’nın ziyareti ve savunma sanayisinde Türkiye’ye yönelik kısıtlamalar hakkında “Eurofighter konusunun iyi bir başlangıç olacağını düşünüyoruz ve Almanya tarafından olumlu bir yaklaşım bekliyoruz” ifadelerini kullandı. 

TCG ANADOLU TATBİKATTA

Öte yandan bugün başlayan ve 10 Mayıs’a kadar sürecek olan NATO’nun Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında Arnavutluk’ta gerçekleştirilen NEPTUNE STRIKE Tatbikatına TCG Anadolu da katılacak. Bu arada MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, terörle mücadeleye ilişkin son bilgileri paylaştı. Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil olmak üzere son bir haftada 54 teröristin etkisiz hâle getirildiğini belirten Aktürk, 1 Ocak’tan bu yana etkisiz hâle getirilen terörist sayısının ise 360’ı Irak’ın, 422’si de Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 802’ye ulaştığını açıkladı. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
ABD üniversitelerinde Gazze isyanı! Dalga dalga yayılıyor...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fatih'te sıcak saatler! 4 katlı bina alev aldı, 1'i ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı - GündemFatih'te 4 katlı bina alev aldı, 2 kişi hastaneye kaldırıldı3 bin 611 çocuk cezaevlerinde - Gündem3 bin 611 çocuk cezaevlerindeYeni müfredat istişarelerle belirlenecek, taslak bugün açıklanıyor - GündemYeni müfredat istişarelerle belirlenecekTikTok verilerine karşı dijital savaş! İstenilen sonuç alınmazsa kapatılacak - GündemTikTok kullanıcıları dikkat! İDN’ler anlık takibe alacakAdana'da patates kavgası aynı aileden 3 kişiyi hastanelik etti! - GündemAile bireyle patates yüzünden silahla çatıştı, yaralılar varGaziantep'te vatandaşlar gece yarısı sokağa döküldü! Önce ışık sonra patlama sesi... - GündemGaziantep'te vatandaşlar gece yarısı sokağa döküldü!
Sonraki Haber Yükleniyor...