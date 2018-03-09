Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin önünü açacak yeni bir sisteme geçerken o sistemin çarklarını tam anlamıyla yerine oturtacağını kaydetti.

Yalçın, partisinin İl Başkanlığının Ataşehir'de düzenlediği "Anadolu Yakası İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, toplantının kongre öncesi ve 2019'da yapılacak seçim için bir ön hazırlık olduğunu söyledi.

Partisinin 18 Mart'ta yapacağı kurultayda bir çıkış yakalamak zorunda olduğunu ifade eden Yalçın, her kurultayın MHP'ye ayrı bir canlılık kattığını ve partilerine ivme kazandırdığını dile getirdi.

AK Parti ile yaptıkları Cumhur İttifakı'na da değinen Yalçın, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanımızın geçen yıl 12 Ekim'den itibaren yaptığı çıkışla birlikte şekillenen bir süreç var. Bu Türk milletinin geleceği için fevkalade önemsediğimiz bir süreç. 15 Temmuz travmasını hep birlikte yaşadıktan sonra normalleşmesini istediğimiz bir Türkiye var önümüzde. Bunu yapabilmemiz için gerek seçimler gerekse bu süreçte bir güç birliğinin yakalanması lazım. Adı Cumhur İttifakı olan bu gelişme, Türkiye'nin önünü açacak yeni bir sisteme geçerken o sistemin çarklarını tam anlamıyla yerine oturtacak. Sistem iki ayak üzerine, birisi Cumhurbaşkanlığı birisi TBMM. Birbirini denetleyen bir sistem Cumhurbaşkanlığı sistemi. İşte bu sistemin yerli yerine oturtulabilmesi için halkın karşısına böyle bir ittifakla çıkıp, kuvvetli bir desteği yakalamamız lazım. Daha şimdiden bu desteğin sağlanmış olduğu görülüyor. Çünkü millet bu ittifakı benimsedi. MHP ve AK Parti mensupları ittifaka çok olumlu bakıyor. Hatta siyasilerin önünde görünüyorlar. Dolayısıyla biz umutluyuz."

"Partililerimiz açısından ittifakla alakalı bir sorun yok"

Yalçın, bu ittifaktan rahatsız olan bazı çevreler olduğuna dikkati çekerek, "CHP'ye süreci yavaşlatmak ve değiştirmek amacıyla yaptıkları manevralar dolayısıyla randevu vermedik. Zannediyorum bunun sıkıntısıyla bugün bazı çıkışlar yaptılar. Doğru olmayan ki ben de basın açıklamasıyla bunu yalanladım. Randevu vermeyip, görüşmediğimiz insanların raporlarını istememize gerek yok, buna ihtiyaç da yok. Üstelik bu rapor kendi internet sitelerinde var, bizim buna ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.

Edip Semih Yalçın, şunları söyledi:

"Bu süreçte CHP'nin seçim güvenliği üzerinden HDP'yi aklama gayreti içinde olduğunu görüyoruz. Daha da önemlisi dominant bir rol oynayıp, seçim ittifakı ile ilgili yasaların çıkmasını engelleme çabaları var. Halbuki bu iki partinin iradesi ile oluşmuştur bu 26 madde,TBMM'ye gelmiş, bu teklif komisyondan geçmiş, sıra genel kuruldadır. Bu maddeler geçecek derken, iki partinin kararlılığını, geleceği gördüğünü, 2019'u nasıl şekillendireceklerini idrak ettiklerini söylüyoruz. Cumhur İttifakı, esasında sadece 2019 değil, 2053 ve 2071'e ithaf ediyor. Oraya kadar vizyon ortaya koyuyor. Bu çok kıymetli bir hadise. Dolayısıyla ana muhalefet partisinin kongresinden sonra o savrulmuş haline baktığınızda, her bir kafadan ayrı bir ses çıkarması çok ehemmiyet arz etmiyor. Biz yolumuza bakıyoruz. Bu şekliyle de devam edeceğiz."

Yalçın, Cumhur İttifakı'na gidilmesinin temel sebebinin, 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin içine düştüğü o zor durumdan çıkabilmesi ve sistemi değiştirirken de yeni sistemi dört başı mağrur yerine oturtabilmesi ve buna benzer tehlikelerin bir daha yaşanmaması olduğunu belirterek, sözlerini, "Temel argümanlarımız bunlardır. Kendimizi, milletimize doğru anlattığımıza da eminiz. Bu nedenle halkımızdan da rağbet görecektir. Partililerimiz açısından ittifakla alakalı bir sorun yok." diye tamamladı.