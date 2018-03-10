Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

16 Şubat’ta gerçekleştirilen operasyonda, bir dönem 26 hücre evinin sorumlusu olan örgüt üyesi C.B’nin ikametinde yapılan aramada çok sayıda telefon, dijital materyal ile 7 bin 285 lira ve 2 bin 235 dolar ele geçirildi. Polis ekipleri, hücre evinde kalanların, Almanya menşeli bir şirket üzerinden internet erişimi sağladığı ve cep telefonlarına GSM hattı takmadan internet üzerinden örgüt üyeleriyle iletişim kurduklarını tespit etti. Polisler, hücre evinde yakalanan C.B’nin ByLock kayıtlarında, şüphelinin, askeri okul sınavlarına girmesini istediği öğrencilerden annelerinin başörtüsüz halde fotoğraf çektirmesini istediğini tespit etti.



TEMİZLİK SÜRÜYOR

Ankara merkezli 20 ilde FETÖ’nün kapatılan okullarında görev yapan 92 öğretmen hakkında gözaltı kararı alındı, bunlardan bazıları yakalandı. Konya merkezli 43 ilde 84 kişi, İstanbul’da ise ByLock kullandıkları belirlenen 57 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu arada FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının oğlu Kemalettin Gülen de gözaltına alındı.