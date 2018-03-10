Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüşmeler başlayınca Amerikan tarafı Afrin konusunu da konuşmak istedi. Türkiye buna itiraz etti ve Afrin konusunda konuşulacak bir şey olmadığını, Türkiye’nin bu konudaki resmi görüşünün belli olduğunu vurguladı.

ABD ISRAR EDEMEDİ

Türk heyetinin kesin tavrını gören Amerikan heyeti de Afrin konusunda ısrar edemedi.Türkiye ise Afrin yerine asıl önemli olanın, iki ülke arasındaki esas problemin Münbiç olduğunu ve bu konunun konuşulması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin restinden sonra toplantı tamamen Münbiç konusunda ilerledi.

Alman basınına konuşan Bakan Çavuşoğlu, ise Münbiç konusunda Amerikalılarla, Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki kentlerin istikrara kavuşturulması yönünde mutabık kaldık. Bunun için çalışma grupları kurduk 19 Mart’ta Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la görüşeceğim. ABD’nin terör örgütlerine destek vermekten vazgeçeceğini ümit ediyoruz" dedi. Serdar Turgut- Habertürk