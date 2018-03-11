Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uçak, ilçenin 100’üncü kurtuluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen törenle sergilenmeye başladı. Çevre düzenlemesi de yapılan park alanında oluşturulan platforma sabitlenerek sergilenen ve ‘OF-104’ adı verilen savaş uçağı, ilçe halkı ve ziyaretçilerinin de ilgisini çekiyor. Of İlçe Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile gurur duyduklarını belirterek, şunları söyledi: “Uçağımız savaş uçağı F-104. Belki Paşamızın birçok defa da kullandığı bir uçak. Uçağın penceresinin altına ismini yazdık ‘Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ diye. ‘F-104’ diye geçiyor envanterde ama biz uçağın ismini değiştirip ‘OF-104’ yaptık. Burada uçağı, saygıdeğer Oflularımıza hem görsellik açısından hem de şehitlerimizi unutmamak için sergiliyoruz. Bu uçağı sadece bir sembol değil, gelecek nesillere ışık tutacak, onların ufkunu açacak işaret fişekleri olarak görüyoruz.”