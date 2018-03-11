Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi partilerin seçim ittifakı yapmasının önündeki engeli kaldıran düzenleme ile bu kapsamda MHP ile yapılan iş birliğine zarar verecek söylemlerden kaçınılması uyarısında bulundu. Erdoğan’ın başkanlığına önceki akşam basına kapalı olarak yapılan AK Parti MKYK toplantısında Afrin operasyonu, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine yönelik tartışmalar ve seçim ittifakları değerlendirildi. Edinilen bilgilere göre Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop’un seçim ittifakları düzenlemesi ile ilgili sunumundan sonra Erdoğan, yasa teklifinin Meclis Genel Kurulundaki görüşmelerinin yarın başlayacağını, bu nedenle tüm milletvekillerinin TBMM’de bulunmalarını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP ile yapılan işbirliğine zarar verecek söylemlerden uzak durulması konusunda da uyarıda bulundu.



ŞEKER ÖZELLEŞMESİ

Kamuoyunda tartışma konusu olan şeker fabrikalarının özelleştirmelerine ilişkin karara da değinen Cumhurbaşkanı, bu konunun 2002’den beri gündemlerinde olduğunu hatırlattı. Erdoğan, “Bu işleri yapacağız. Devletin sırtında yük. Zarar ediyorlar, bunların zarar etmeyecek şekilde özelleştirilmesi gerekiyor. Doğru olan bu. Burada çalışanların işten çıkarılması söz konusu olmayacak. İşçilerin çalışmaya devam etmesi için teminat alınacak. Fabrikaların kapanması söz konusu olmayacak. Bu nedenle pancar üreticisinin mağdur edileceği iddiası da doğru değil” dedi. Başbakan Yıldırım da, şeker fabrikalarının özelleştirmeleri konusunda muhalefetin algı operasyonu yürüttüğünü belirterek, “Biz kimsenin zarar görmesini veya mağdur edilmesini istemiyoruz. Özelleştirilirken bazı şartlar koyulacak. Fabrikalar kapanmayacak. Çalışanlar işsiz kalmayacak. Koyacağımız şartları yerine getirirlerse, özelleştirme olur. Aksi hâlde fabrikaları özelleştirilmez” diye konuştu.



VATANDAŞLAR MEMNUN

MKYK’da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, ‘Şehirlerin ekonomik beklentileri’ başlığı altında yapılan çalışma hakkında bir sunum yaptı. Yılmaz, bu çalışmalarda, vatandaşın en çok hükûmetin ulaşıma dönük icraatlarından memnun olduğunun tespit edildiğini, diğer hizmetlerde ve yarım kalan projelerde ise vatandaşın ‘bürokratik engellerden’ şikâyet ettiğini dile getirdi.