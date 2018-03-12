Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burcu Urfalı kimdir, Burcu Urfalı nerelidir, Burcu Urfalı kaç yaşında öldür ve Burcu Urfalı ne iş yapar? gibi aradıklarınız burada yer alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye özel jetiyle hareket eden Başaran Holding'in kızı Mina Başaran ve beraberindeki Burcu Urfalı'nın mesleği, kaç yaşında olduğu, ailesi ile ilgili sorular da merak içerisinde aranıyor. Çift anadal mezunu olan Burcu Urfalı, Başaran Holding'e ait özel jetin İran'da düşmesi sonucu hayatını kaybetti. İstanbul Teknik Üniversitesi tekstil ve moda tasarımı bölümünde eğitimini çift diploma programı ile Fashion İnstitute of Technology New York’ta 2011 yılında tamamlayanb Burcu Urfalı, mezun olma projesi ile ‘Critic’s Award’ı alan ilk Türk öğrenci olarak biliniyor. İstanbul'a döndükten sonra tasarımcı Hakan Yıldırım ile çalışmaya başlayan Burcu Urfalı, 2015 yılında Bug Uniform adında kendi şirketini kurdu. Kurumsal firmaların personellerine üniforma tasarımı ve üretimi yapan Burcu Urfalı, Mina Başaran'ın bekarlığa veda partisi programının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nden dönerken İran'da meydana gelen kazada hayatını kaybetti. İşte Burcu Urfalı'nın yaşı, Burcu Urfalı'nın işi, Burcu Urfalı'nın aile hayatı ile ilgili aradıklarınız.

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Burcu Urfalı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Burcu Gündoğar Urfalı , İstanbul Teknik Üniversitesi tekstil ve moda tasarımı bölümünde başladığı eğitimini,çift diploma programı ile Fashion İnstitute of Technology New York’ta 2011 yılında tamamlamıştır. Mezun olma projesi ile ‘Critic’s Award’ alan ilk Türk öğrenci olmuştur. Daha sonra İstanbul’a dönen Urfalı tasarımcı Hakan Yıldırım ile çalışmaya başlamıştır. Tasarım asistanı olarak başlayan kariyeri yönetim müdürü olarak devam etmiştir. 2015 yılında Bug Uniform adında kendi şirketini kuran Urfalı, kurumsal firmaların personellerine uniforma tasarımı ve üretimi yapmıştır. Hamile olan Urfalı kazada hayatını kaybetti.