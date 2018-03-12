Ankara Valiliği, Beypazarı ilçesinde bir tüp deposunda meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, bugün saat 11.50 civarında meydana gelen patlamanın nedeninin henüz bilinmediği, çıkan yangın sonucunda bir kişinin yaralandığı belirtilirken, yaralı vatandaşın Atatürk Hastanesinde tedavi altına alındığı ifade edildi.
Ankara Valiliği'nden patlama açıklaması
12.03.2018 - 15:52 | Son Güncelleme: 12.03.2018 - 15:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Valiliği, Beypazarı ilçesinde ki bir tüp deposunda meydana gelen patlamada bir vatandaşın yaralandığını açıkladı.
Etiketler : ankara,ankara patlama,ankara valiliği,haberler,
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