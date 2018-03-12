Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Valiliği, Beypazarı ilçesinde bir tüp deposunda meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, bugün saat 11.50 civarında meydana gelen patlamanın nedeninin henüz bilinmediği, çıkan yangın sonucunda bir kişinin yaralandığı belirtilirken, yaralı vatandaşın Atatürk Hastanesinde tedavi altına alındığı ifade edildi.