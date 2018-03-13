Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan-ı Şerif ayının yaklaşmasıyla birlikte, ‘’Oruclar ne zaman basliyo, Ramazan hangi gun, Ramazan ne zaman başlıyor?’’ soruları sıkça sorulumaya başlandı. Tüm Müslümanlar için son derece önemli olan Ramazan ayı için süre git gide kısalıyor. 2018 yılı itibarıyla Oruç tutacak olanlar Ramazan ne zaman başlıyor ve Ramazan hangi gun gibi konuları araştırıyor. 2018 yılı için 19 Mart 2018'de başlayacak olan üç ayların yanında, ‘’Oruclar ne zaman basliyo’’ konusu son zamanların en çok merak edilen sorularından biri hâline geldi. İşte Ramazan ne zaman başlıyor? ile ilgili aradıklarınız.

Ramazan umresine yoğun ilgi Bursa’da hizmet veren seyahat acenteleri ramazan umresi kayıtları için gelenlerle dolup taştı.

Ramazan ne zaman başlıyor?

Tüm İslam dünyası için en önemli aylar olan üç aylar, 19 Mart 2018'da başlayacak. Ramazan'ın 1. günü 16 Mayıs 2018'e denk geliyor. Ramazan ayının bitişi ise 14 Haziran Perşembe akşamı olacak.

Ramazan bayramı ne zaman?

İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayram. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arifedir. Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder.

Üç aylar hangi gün?

Üç aylar veya Mubarek üç aylar, Hicri takvim'de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır. Hadise göre Recep Allah'ın ayıdır, Şaban Peygamber Muhammed'in ayıdır, Ramazan da ümmeti'nin ayıdır. Ayrıca, Recep Regaib Kandili ve Mirac Kandilini, Şaban Beraat Kandilini ve Ramazan Kadir Gecesini barındırır.

2018 Kandil günleri

22 Mart 2018 Perşembe günü Regaib Kandili.

13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili.

30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

19 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.

Ramazân-ı şerîf, muhabbet ayıdır

Sevginin, muhabbetin olduğu yerde, hayır ve bereket vardır. İnsanların birbirini sevmediği, herkesin birbirine düşman olduğu yerlerde, huzur ve saâdet aramak beyhudedir. Allahü teâlâ, Müslümanların birbirlerini çok sevmesini istemektedir. Bu imanın temelidir. Bir Müslümana düşmanlık yapmak, kalbinde ona karşı kin beslemek, son nefeste imansız olarak ölmeye sebep olur. İman, dört sevginin kalpte beraber bulunmasıdır. Bunlar; Allahü teâlâyı sevmek, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmı ve diğer bütün peygamberleri sevmek, Eshâb-ı kirâmın hepsini ve İslâm âlimlerini sevmek ve bir de itikadı bozuk olmayan Müslüman din kardeşlerini sevmektir...

Sevginin, muhabbetin olduğu yerde, hayır ve bereket vardır. İnsanların birbirini sevmediği, herkesin birbirine düşman olduğu yerlerde, huzur ve saâdet aramak beyhudedir. Birbirine düşmanlık yapan insanlar, dünyayı kendilerine zindan etmektedirler. Evlerde, iş yerlerinde, mahalle, köy ve şehirlerde birbirini sevmeyen insanların bulunması, ortamı Cehennem hayatına döndürmektedir. Huzurlu bir hayat sürmek için, sevgi ve muhabbet şarttır.

İnsanların birbirini sevmesi için, önce herkes birbiriyle selamlaşmalı, birbirine hayır dua etmeli, kimse kimseye beddua etmemelidir. Elinden geldiği kadar, herkese iyilik etmeli ve kimseye kötülük yapmamalı ve hatta bunu düşünmemelidir bile... İyilikte ve takvada yardımlaşmalı; günah işlemekte ve düşmanlıkta kimseye asla yardım etmemelidir. Yunus Emre hazretlerinin ifade ettiği gibi, "Yaratılanı hoş görmeli, Yaradan'dan ötürü." Böylece dünya hayatını Cennete çevirmelidir.

Dünyada, bütün kötülüklerin ve insanların birbirine düşmanlık yapmalarının asıl sebebi, servet, şehvet ve şöhret arzularıdır. Başkasının elinde bulunan mal ve serveti ele geçirmek için her türlü hile ve hıyanete başvuranlar, kimse tarafından sevilmezler. Şehevî arzularına kavuşmak için, başkasının ırz ve namusuna göz dikenler de sevilmezler. Meşhur olmak için her türlü maskaralığa soyunanlar, bu uğurda bütün manevi değerlerini ayak altına alanlar, hiç kimsenin yanında bir sevgi ve itibar kazanamazlar.

Muhabbetin kaynağı, herkesle iyi geçinmektir. Kimsenin kusurunu görmemeli ve araştırmamalıdır. Kimse ile münakaşa etmemeli ve kimsenin aleyhinde konuşmamalı, hiç gıybet yapmamalıdır. Gıybet, zina etmekten daha büyük günahtır. Nemmâmlık, insanlar arasında söz taşımak, düşmanlığa yol açar. Dost-düşman herkese tatlı dil ile söylemeli ve güleryüz göstermelidir. Dostlara doğru söylemeli, düşmanları idare etmelidir. Her işte muvaffak olmanın sırrı; güleryüz, tatlı dil ve muhatabının anlayacağı şekilde konuşmaktır...

Haklı da olsan gönül incitmek, Kâbe'yi yetmiş kere yıkmaktan daha büyük günahtır. Hepimizin bu anlayış içinde bir ramazan geçirmesini, Cenâb-ı haktan niyâz ederim.





Ramazân-ı şerîf ayına hürmet eden kurtulur