Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İatanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan karar duruşmasına, tutuklu sanık Rabia Başer katıldı, sanığın avukatı da salonda hazır bulundu.

Duruşmada son savunması sorulan Başer, suçlamaları reddetti. Sanık avukatı ise müvekkilinin ihraç edilmeden önce 1. sınıf hâkim olduğunu belirterek, hakkındaki yargılamanın Yargıtay’da yapılması gerektiğini savundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Rabia Başer’i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Başer’in tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ iltisakı nedeniyle HÂkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından meslekten ihraç edilen Bölge İdare Mahkemesi Hâkimi Rabia Başer'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.