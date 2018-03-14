Yunanistan İstinaf mahkemesi, DHKP-C'li bir teröristin daha iade talebini reddetti. Mahkeme DHKP-C’li Hazal Seçer’in Türkiye'de adil yargılanmayacağını, dosyasının terör suçu içermediğini ve başka davalar için de yargılanabileceklerini iddia ederek iade talebini reddetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan’ın başkenti Atina’ya ziyareti öncesi 9 DHKP-C üyesi tutuklanmıştı. Türkiye aralarında Hazal Seçer’in de bulunduğu terör örgütü üyelerinin iadelerini talep etmişti. Bugün, mahkeme Seçer’in iade talebini reddetti. Geçtiğimiz hafta mahkeme, yine DHKP-C üyesi Naci Özpolat’ın Türkiye’ye iade talebini reddetmişti.
Yunanistan Mahkemesi, DHKP-C’li Hazal Seçer’in iade talebini reddetti
14.03.2018 - 18:08 | Son Güncelleme: 14.03.2018 - 18:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunanistan’da mahkeme, DHKP-C'li Hazal Seçer'in Türkiye'ye iade talebini reddetti.
Etiketler : Yunanistan Mahkemesi,DHKP-C’li,Hazal Seçer,
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