Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van'da düzenlenen terör operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Şehit Jandarma Er Hamdi Sağlam" operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Van merkez ve Saray ilçesinde eş zamanlı operasyonda 18 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonda 5 av tüfeği, kurusıkı tabanca, dürbün, 2 dizüstü bilgisayar, 3 tablet bilgisayar, 24 cep telefonu, 23 CD/DVD, 4 hafıza kartı, 6 taşınabilir bellek, 9 video kaseti, 2 adet 1 dolar, terör örgütü propagandası için hazırlanmış 24 eşya, terör örgütünü simgeleyen 18 bez parçası ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiştir."

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü aktarıldı.