Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan serbest bırakılmasını istediği din adamı Andrew Craig Brunson hakkında 35 yıl hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla İzmir'de tutuklu bulunan ABD’li papazın, firari FETÖ’cü Emre Uslu ile olan ilişkisi ortaya konuldu. Kiliselerde PKK propagandası yaptığına ilişkin detayların yer aldığı iddianamede, Brunson'un fikir birliği yaptığı arkadaşlarından birinin, 2011'de tartıştığı Türk vatandaşına, "Polis şefi Emre Uslu ve arkadaşları Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibidir, onların sahibi de Amerikalılardır" ifadesini kullandığı bilgisi paylaşıldı. İddianamede ifadesi yer alan bir şahit ise "Andrew Craig Brunson Türk düşmanıdır. Kiliselerinde bazı sıralara 'Türkler oturamaz' yazdırırdı. İstanbul ve İzmir'de bazı kiliseler artık Kürt kilisesi olarak anılmaya başlandı. İzmir'deki Kürt kilisesi de Brunson'un açmış olduğu Diriliş Kilisesi'dir. Hatta bazı yerlerde Kürt kilisesi kartı verildiğini duydum" dedi.



DARBENİN BAŞARISIZ OLMASINA ÜZÜLMÜŞ

İddianamede ayrıca, Kürt vatandaşların Hristiyanlaştırılması ve Türkiye’de sözde bir Kürt devletinin kurulmasının amaçlandığına ilişkin tespitler ortaya konuldu. İddianamede ifadesine yer verilen “Dua” kod adlı gizli şahit de “Özellikle cezaevinden çıkan PKK’lılar, takipten kurtulmak amacıyla kiliselere başvurup ‘Biz Hristiyan olduk’ diyerek kilisenin sağladığı örtüyle yurt dışına iltica ediyorlardı. Andrew Craig Brunson da bu faaliyetlerin içindeydi” dedi. 15 Temmuz darbesinin başarısız olması sebebiyle Brunson’un büyük üzüntü duyduğu da vurgulanan iddianamede, Brunson’un darbe girişiminden haberdar olduğu ve çevresindeki kişilere askeri malzemeler dağıttığı belirtildi. Brunson’un cep telefonundaki “Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa’ya dönmek için gerekli şartlar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Sonunda biz kazanacağız” mesajı da iddianameye girdi.