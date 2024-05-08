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Ağrı'da deprem oldu, AFAD ve Kandilli duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ağrı&#039;da deprem oldu, AFAD ve Kandilli duyurdu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ağrı'nın Hamur ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası kısa süreli panik yaşanırken, olumsuz herhangi bir durumun yaşanmadığı öğrenildi. AFAD ve Kandilli, depreme ilişkin verileri açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir yıl geçti. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afette 53 binden fazla insan hayatını kaybetti, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Tüm yurdu uzmanların uyarıları ile birlikte deprem korkusu sarmışken, ülke genelinde sarsıntılar devam ediyor. Son deprem ise saat 21:25'te yaşandı.

AĞRI 3,2 İLE SALLANDI

Ağrı'da Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli, Hamur merkezli depremin derinliğinin 5 km olarak kaydedildiğini açıkladı.

AFAD 3 İLE DUYURDU

AFAD ise Ağrı'daki depremin 3 şiddetinde olduğunu kaydederken, sarsıntının yerin 7.03 km derinliğinde gerçekleştiğini belirtti. Akşam saatlerinde meydana gelen deprem bölge halkında kısa bir paniğe sebep olsa da, sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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