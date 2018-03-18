Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel (73), Denizli'deki bir termal otelde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, fizik tedavi için birkaç gün önce Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'ndeki termal tesise gelen Güzel, böbrek yetmezliği ve tansiyon düşüklüğü nedeniyle rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Güzel'in gün içinde ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edileceği belirtildi. Bürokratlığın ardından 1986 yılındaki seçimlerde Anavatan Partisi'nden (ANAP) Gaziantep Milletvekili seçilen Hasan Celal Güzel, Devlet Bakanlığı ve Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yapmıştı.
Hasan Celal Güzel hastaneye kaldırıldı
18.03.2018 - 13:57 | Son Güncelleme: 18.03.2018 - 14:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fizik tedavi için geldiği Denizli'deki bir tesiste tansiyon düşüklüğü ve böbrek yetmezliği nedeniyle rahatsızlanan eski bakanlardan Hasan Celal Güzel hastaneye kaldırıldı. Güzel, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edilecek.
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