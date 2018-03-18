Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel (73), Denizli'deki  bir termal otelde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.  Alınan bilgiye göre, fizik tedavi için birkaç gün önce Pamukkale  ilçesi Karahayıt Mahallesi'ndeki termal tesise gelen Güzel, böbrek yetmezliği ve  tansiyon düşüklüğü nedeniyle rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Güzel'in gün içinde ambulans  helikopterle Ankara'ya sevk edileceği belirtildi.  Bürokratlığın ardından 1986 yılındaki seçimlerde Anavatan Partisi'nden  (ANAP) Gaziantep Milletvekili seçilen Hasan Celal Güzel, Devlet Bakanlığı ve  Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yapmıştı.