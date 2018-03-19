Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgede tüm alanların silah ve patlayıcıdan temizleneceğini söyleyen Bozdağ, teröristlerin yıktıkları yerlerin yeniden imar edileceğini de belirtti.

Bekir Bozdağ, "Bildiğiniz gibi bugün meydana gelen bir patlamada orada siviller ve ÖSO mensupları hayatını kaybetti. Teröristlerin kaçmadan önce bölgede pek çok tuzaklamalar, mayınlamalar yaptığını biliyoruz. Öncellikle o bölgedeki bütün alanların bu tuzaklardan temizlenmesi, patlayıcı ve benzeri risk oluşturacak şeylerden temizlenmesi gerekiyor" dedi.

"Çekilmediler korkup kaçtılar"

Türkiye'nin ABD'yi terör örgütüne verdiği silahları geri alması konusunda defalarca uyardığını da hatırlatan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Maalesef toplamadılar. Silahları toplamak yine Türk askerine kaldı. ABD'nin terör örgütüne verdiği silahların önemli bir kısmı Afrin'de ele geçirildi. Teröristler çekilmedi, çekilmiş olsalar mühimmat bırakmazlardı. Teröristler korkup kaçtı. Terör devleti oluşturma projesi çökmüştür. Dün Afrin'e girmeyin diyenler şimdi bizi alkışlıyor " şeklinde konuştu.

"Terör devleti oluşturma projesi çökmüştür"

Bozdağ "Bizim Afrin bölgesine yaptığımız Zeytin Dalı Harekatı; sadece bölgeyi PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ teröristlerinden temizleme hedefiyle sınırlı değildir. Bu sadece hedeflerden biri. En önemli hedef; bölgede bir terör koridoru ve terör devleti oluşturulması projesini çökertmektir. Zeytin Dalı Harekatı dün ulaştığı son başarılı hedeflerle beraber terör koridoru ve terör devleti oluşturma projesini de yok etmiştir, çökertmiştir" ifadelerini kullandı.