Irak'ın Kerkük kentindeki Zap bölgesine bağlı Hilavat köyünde sözde güvenlik kontrolü kuran terör örgütü DEAŞ militanları vatandaşlara ateş açtı. Saldırıda 1 sivil hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Teröristler olay yerinden kaçarken, bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar ise tedavi edilmek üzere Kerkük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kerkük'te DEAŞ militanları vatandaşlara ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı
19.03.2018 - 22:55 | Son Güncelleme: 19.03.2018 - 22:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak'ın Kerkük kentindeki Zap bölgesinde terör örgütü DEAŞ'ın silahlı saldırısı sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
Etiketler : Irak,Kerkük kenti,DEAŞ,
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