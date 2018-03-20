Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



İddianamede, Erciyes Üniversitesi’nde tarih bölümünde profesör olarak görev yapan ve KHK ile ihraç edilen Batmaz’ın, üniversitedeki FETÖ yapılanmasından sorumlu bir numaralı isim olduğu anlatıldı. Batmaz'ın Erciyes Üniversitesi’ndeki rektör adayı ve akademik kadroların alınmasından da söz sahibi olduğu ifade edilen iddianamede, üniversitesi içerisinde yer alan Genetik ve Kök Hücre Tedavi Merkezi (GENKÖK ) vasıtası ile FETÖ elebaşını tedavi etmeye çalıştıklarına dikkat çekildi. İddianamede, FETÖ elebaşının doktoru firari şüpheli Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları profesörü Tuncay Delibaşı’nın her ay GENKÖK merkezine geldiği bildirildi. Ayrıca, şüpheli Şakir Batmaz’ın ABD imamı Faruk Taban’ın irtibatlı olduğuna iddianamede yer verildi. Batmaz’ın, üniversitede Ermenilerle ilgili 2 defa sempozyum düzenlediği ve FETÖ’nün söz konusu dönemde "Dinler arası Diyalog ve Hoşgörü" açılımı çerçevesinde yerine getirdiği anlatıldı. İddianamede Ermeni patriğini evinde misafir ettiği belirlenen Batmaz’ın Ermenistan’da düzenlenen sempozyuma da gittiği ve üniversitede örgüt elemanlarıyla “Ermenilerden özür diliyoruz” kampanyası başlattıkları kaydedildi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’le ilgili kısmı da dikkat çekti: “FETÖ lideri Fetullah Gülen’i bir tarihçi olarak analiz ettiğimde yaşadığı bölge itibari ile Ermeni asıllı olduğunu düşünüyorum. FETÖ liderinin doğduğu şehir olan Erzurum’da Ermeni asılı vatandaşların geçmişte çok sık yaşadığı köy. Aynı zamanda Amerika’nın dünyadaki emperyalist faaliyetlerine somut olarak hizmet ettiğini düşünüyorum. Kendisiyle hiçbir irtibatım olmadı.” Batmaz hakkında “Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme” suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.