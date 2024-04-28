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Şehit ateşi Ordu'ya düştü! Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şehit ateşi Ordu&#039;ya düştü! Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Konya’nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 29 yıllık polis memuru, mesai sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettti. Şehit polis, defnedilmek üzere memleketi Ordu’ya gönderildi.

Konya’nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 29 yıllık polis memuru, mesai sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ender Duran, dün akşam saatlerinde görev başında emniyet müdürlüğü bahçesinde aniden fenalaşıp yere yığıldı. Mesai arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Duran'ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Polis memur Ender Duran, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Duran için Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene Duran’ın ailesi, Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Konya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Uğur Yıldırım, Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Abdülhamit Durgut, Akşehir Emniyet Müdürü Erdinç İnce, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammet Fazlı Cavlı, Akşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Cevat Nuri Bozoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Muammer Sağlam ve mesai arkadaşları katıldı.

Ender Duran’ın cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Ordu’ya gönderildi. Polis memuru Ender Duran’ın 29 Nisan Pazartesi günü öğle namazını müteakip Ordu’nun Perşembe ilçesine bağlı Çaytepe köyünde defnedileceği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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