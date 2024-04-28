Adıyaman'da meslektaşının kurşunuyla şehit olan polislere veda

Meslektaşının kurşunuyla şehit olan Karakol Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Ekipler Amiri Gökhan Özer için Adıyaman'da tören düzenlendi. Törenin ardından Başkomiser Kamuran Üçgül memleketi Osmaniye'nde son yolculuğuna uğurlandı. Törende yakınları göz yaşlarını tutamadı.

Adıyaman'da bir polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açmış ve iki polis amirini şehit etmişti. Polis memuru S.U.Ş. tarafından açılan ateş ile şehit olan Karakol Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Ekipler Amiri Gökhan Özer için Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

ADIYAMAN'DA ŞEHİTLERE VEDA

Gerçekleştirilen tören sonrası evli olan Sivas doğumlu Asayiş Şube Ekipler Amiri Gökhan Özer’in cenazesi İstanbul’a, evli ve 2 çocuk babası olan Kahramanmaraş doğumlu Karakol Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül’ün cenazesi ise Osmaniye’nin Kadirli ilçesine gönderildi.

ŞEHİT BAŞKOMİSER MEMLEKETİNDE DEFNEDİLDİ

Başkomiser Kamuran Üçgül'ün cenaze namazı memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kılındı. Cenaze namazını İl Müftüsü Ali Çakmak, cenaze namazını kıldırdı. Törenin ardından Üçgül'ün naaşı, mezarlıktaki şehitlikte toprağa verildi.

Adıy

Törene, şehidin babası Mehmet Akif (sol 3), annesi Gülay, eşi Mutlu, çocukları İrem ve Metehan Üçgül ile yakınlarının yanı sıra Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz (solda), Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

ŞEHİT YAKINLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Adıyaman'da gerçekleşen törende şehit polis memurlarının yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

NE OLMUŞTU?

Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru S.U.Ş, 27 Nisan'da beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Gökhan Özer'e ateş açmış, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polisler müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, saldırıyı gerçekleştiren polis memuru yaralı şekilde etkisiz hale getirilmişti.