Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul'da hatalı park kavgası! Sopa ve bıçakla saldırdılar, az kalsın canından oluyordu

İstanbul'da hatalı park kavgası! Sopa ve bıçakla saldırdılar, az kalsın canından oluyordu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da dehşet görüntüler... Eyüpsultan'da hatalı park nedeniyle sopa ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada Halil İbrahim Odabaşı az daha canından oluyordu. Odabaşı kendini markete kilitleyerek kurtuldu.

Hatalık park az daha canından ediyordu... İstanbul Eyüpsultan'da hatalı park nedeniyle çıkan tartışmada kadınların da olduğu bir grup Halil İbrahim Odabaşı adlı vatandaşa sopa ve bıçakla saldırdı. Dehşet veren olayda can kaybı Halil İbrahim Odabaşı'nın kendini markete kilitlemesiyle önlendi.  Öfkesini atamayan grup, bu sefer de Odabaşı’nın minibüsüne taşlarla ve sopalarla saldırdı. Saldırı anları cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. 

BİLDİĞİNİZ CANAVARLIK

Yaşanan olayın bir canavarlık olduğunu dile getiren Halil İbrahim Odabaşı, olayı şu şekilde anlattı:

“Saat 4 buçuk 5 arası kapıma geldim. Arabayı park ettim. İsimlerini bilmiyorum, plakayı da tanımıyorum. Arabayı ortaya park ettiği için aradım ve arabayı biraz ileri almasını rica ettim. Ortaya park ettiği için iki tarafa da yanaşamıyordum. Sonra bu arkadaş, 20 dakika sonra geldi. Ani bir çıkış yaptı. Sonra geri geri gelip, yanımda durdu. Benimle tartışmaya girdi. ‘Ben 20 senedir burada oturuyorum. Sen beni arayamazsın’ dedi. Bende bir ricada bulundum, arabanı çek bende yanaşayım dedim. Kendi aramızda böyle bir tartışma oldu. Sona 2 dakika sonra görüşeceğiz seninle dedi. Bizde burada arkadaşla muhabbet ederken, arkadaşım bana ‘koş geliyorlar’ dedi.

İstanbul'da hatalı park kavgası! Sopa ve bıçakla saldırdılar, az kalsın canından oluyordu - 1. Resim

Ellerinde bıçakla geliyorlardı. Zaten kamera kayıtlarında belli. Ben o anda zaten bakkala doğru koşmaya başladım. Genç arkadaşlardan biri ben o anda arabanın etrafında dönerken bıçakla saldıracaktı. O arada çelme taktı yere düştüm ben. O anda bıçağı sallarken, ben onun karnına vurdum. Kendini geri attı.

İstanbul'da hatalı park kavgası! Sopa ve bıçakla saldırdılar, az kalsın canından oluyordu - 2. Resim

Mahalledeki genç arkadaşlar bunu tutunca bende can havliyle bakkalın içine kendimi attım. Kapısını kilitledim bir anda. O anda kapıya vurarak ‘seni öldüreceğim’ dedi. Mahalledeki eş dost araya girince olay sakinleşti. Arabama geldiğimde çok hasar vardı. Kamera kayıtlarını izlediğimde, hanımı çoluğu çocuğu toplayıp katliama gelmiş resmen. Ben arabamın başına gelince şok oldum zaten. Bu bildiğiniz canavarlık. Ben belki orada ayağımla tepki vermeseydin bugün yaşamıyor olabilirdim."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Android 15 İçin güncelleme alacak telefon modelleri açıklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adıyaman'da meslektaşının kurşunuyla şehit olan polislere veda - GündemAdıyaman şehitlerine son vedaErdoğan'dan şehit polislerin ailelerine başsağlığı - GündemErdoğan'dan şehit polislerin ailelerine başsağlığıAnkara'da müşterilerine hakaret eden Black House Otel'in sahibi büyük tepki çekti! Otel kaçak çıktı, Bakanlık harekete geçti - GündemSkandal ifadelerin ardından flaş gelişme!Trabzonspor-Gaziantep maçı bu akşam 19.00’da başlayacak - GündemTrabzonspor-Gaziantep maçı bu akşam 19.00’da başlayacakÇöl tozları etkili oldu! Bolu'da gökyüzü kırmızı, mor ve sarı renklere büründü - Gündemİnanılmaz kareler... Görüntüler Türkiye'den!4 gün sonra kahreden haber! Adana'da otobüsten düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti - Gündem4 gün sonra kahreden haber!
Sonraki Haber Yükleniyor...