İstanbul'da hatalı park kavgası! Sopa ve bıçakla saldırdılar, az kalsın canından oluyordu

İstanbul'da dehşet görüntüler... Eyüpsultan'da hatalı park nedeniyle sopa ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada Halil İbrahim Odabaşı az daha canından oluyordu. Odabaşı kendini markete kilitleyerek kurtuldu.

Hatalık park az daha canından ediyordu... İstanbul Eyüpsultan'da hatalı park nedeniyle çıkan tartışmada kadınların da olduğu bir grup Halil İbrahim Odabaşı adlı vatandaşa sopa ve bıçakla saldırdı. Dehşet veren olayda can kaybı Halil İbrahim Odabaşı'nın kendini markete kilitlemesiyle önlendi. Öfkesini atamayan grup, bu sefer de Odabaşı’nın minibüsüne taşlarla ve sopalarla saldırdı. Saldırı anları cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

BİLDİĞİNİZ CANAVARLIK

Yaşanan olayın bir canavarlık olduğunu dile getiren Halil İbrahim Odabaşı, olayı şu şekilde anlattı:

“Saat 4 buçuk 5 arası kapıma geldim. Arabayı park ettim. İsimlerini bilmiyorum, plakayı da tanımıyorum. Arabayı ortaya park ettiği için aradım ve arabayı biraz ileri almasını rica ettim. Ortaya park ettiği için iki tarafa da yanaşamıyordum. Sonra bu arkadaş, 20 dakika sonra geldi. Ani bir çıkış yaptı. Sonra geri geri gelip, yanımda durdu. Benimle tartışmaya girdi. ‘Ben 20 senedir burada oturuyorum. Sen beni arayamazsın’ dedi. Bende bir ricada bulundum, arabanı çek bende yanaşayım dedim. Kendi aramızda böyle bir tartışma oldu. Sona 2 dakika sonra görüşeceğiz seninle dedi. Bizde burada arkadaşla muhabbet ederken, arkadaşım bana ‘koş geliyorlar’ dedi.

Ellerinde bıçakla geliyorlardı. Zaten kamera kayıtlarında belli. Ben o anda zaten bakkala doğru koşmaya başladım. Genç arkadaşlardan biri ben o anda arabanın etrafında dönerken bıçakla saldıracaktı. O arada çelme taktı yere düştüm ben. O anda bıçağı sallarken, ben onun karnına vurdum. Kendini geri attı.

Mahalledeki genç arkadaşlar bunu tutunca bende can havliyle bakkalın içine kendimi attım. Kapısını kilitledim bir anda. O anda kapıya vurarak ‘seni öldüreceğim’ dedi. Mahalledeki eş dost araya girince olay sakinleşti. Arabama geldiğimde çok hasar vardı. Kamera kayıtlarını izlediğimde, hanımı çoluğu çocuğu toplayıp katliama gelmiş resmen. Ben arabamın başına gelince şok oldum zaten. Bu bildiğiniz canavarlık. Ben belki orada ayağımla tepki vermeseydin bugün yaşamıyor olabilirdim."