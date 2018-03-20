Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neredeyse her gün Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Kardak kayalıklarına yaklaşıp, Türk askerini görünce geri çekiliyor. 24 saat boyunca bölgede nöbet tutan Türk askeri ise Yunanlıları bölgeye yaklaştırmıyor.

Türkiye ile Yunanistan arasında bu sebepten dolayı son zamanlarda giderek tırmanan gerginlik en son Kardak bölgesinde dolaşan Yunan gemisine, Türk sahil güvenlik gemisi arkadan çarparak mesaj vermesi noktasına gelmişti.

AKDENİZ'DE DE GERGİNLİK



Yunanlıların ayrıca Kıbrıs açıklarında Rumların tek başına doğalgaz aramasına destek vererek gerginlik çıkarması da bu tatbikatın yapılmasında büyük etkenlerden biri oldu.

AKDENİZ TATBİKATIYLA GÖVDE GÖSTERİSİ



Bugün ise TSK'nın yayınladığı fotoğraflarda Akdeniz'de yapılan tatbikat görüldü. Ege Denizi'nde de tatbikatlar devam ediyor.

TSK'DAN AÇIKLAMA



TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"a. Doğu Akdeniz’de; Türk deniz yetki alanlarında denizde durumsal farkındalığa sahip olmak, deniz güvenliğine katkı sağlamak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla icra edilen Akdeniz Kalkanı Harekâtı kapsamında;

(1) İki korvet keşif gözetleme, (2) İki denizaltı karakol icra etmektedir.

b. NATO’ya barış, kriz ve çatışma süreçlerinde kullanılmak üzere sürekli bir deniz yeteneği sağlamak maksadıyla tesis edilen NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 görevi hitamında TCG GAZİANTEP Aksaz’a ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevi hitamında TCG AKÇAY Erdek’e intikal etmektedir.

c. Deniz haydutluğu ve denizde silahlı soygun ile mücadele ve küresel deniz ticareti ile açık denizlerin serbestliği ilkesinin korunması maksadıyla; TCG GELİBOLU Aden Körfezi’nde Deniz Haydutluğu ile Mücadele Harekâtı icra eden Birleşik Görev Kuvveti-151’e yardımcı destek görevi icra etmektedir.

ç. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından görevlendirilen bir helikopter ile Çanakkale Gökçeada Devlet Hastanesinde beyin damarlarında tıkanıklık olan bir vatandaşımızın Çanakkale Devlet Hastanesine sıhhi tahliyesi sağlanmıştır.

d. Harekât eğitim faaliyetlerinde toplam 26 gemi seyir icra etmiştir."