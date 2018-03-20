Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/03/2018 Tarihli ve 426 Sayılı Adli Yargı Kararnamesi 326, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/03/2018 Tarihli ve 427 Sayılı İdari Yargı Kararnamesi ile de 30 hakim ve savcının görev yerleri değişti.
HSK kararnamesi ile 356 hakim ve savcının görev yeri değişti ( Hakim-savcı yeni görev yerleri, Tam Liste)
20.03.2018 - 18:22 | Son Güncelleme: 20.03.2018 - 19:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 356 hakim ve savcının görev yeri değişti. İşte hakim ve savcı yeni görev yerleri...
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551537 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/551537.aspx
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