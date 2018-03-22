Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK’yı düzenli ordu hâline getirip sınırlarımızda konuşlandırmak isteyen ABD’nin hain planları, Zeytin Dalı Harekâtıyla suya düşürdü.

Bir taşla dört kuş vuran Türkiye, hem Afrin bölgesindeki PKK’lıları temizledi hem terör koridoru oluşturulmasının önüne geçti hem de sivillerin ülkelerine dönmesi için güvenli bölge teşkil etti. Göbeğini kendi kesen Türkiye, ABD’nin sınırımızda PKK ordusu kurmasını engellediği gibi bölgeye 25 bin kişilik TSK ve ÖSO gücünün yerleştirmenin de önünü açtı.

BARDAĞI TAŞIRAN HAMLE

Müttefik olduğunu iddia eden ABD’nin geçtiğimiz yıl Mayıs ayında terör örgütü PKK’ya, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle silah yardımında bulunmaya başlaması Türkiye’nin planlarını değiştirdi. Örgüte altı ay içinde 5 bin tır ve 2 bin uçak dolusu silah gönderen Washington yönetiminin ocak ayında Suriye’nin kuzeyinde 30 bin kişilik “Sınır Koruma Gücü” kurmayı planladığını açıklaması bardağı taşıran son damla oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bize düşen bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır” diyerek işaretini verdiği operasyon için, ABD’nin skandal açıklamasından bir hafta sonra düğmeye basıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Afrin’i 58 günde temizledi. 30 bin kişilik PKK’lı ordusunun kurulmasını engelleyen Türkiye, ikinci aşama için harekete geçti.

BİR VALİ ATANACAK

Türkiye Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekâtıyla terörden temizlediği bölgelere 25 bin kişilik güvenlik teşkilatı kuruyor. Cerablus ve El-Bab’da oluşturulan yerel polis gücünün bir benzeri Afrin’de teşkil edilecek. Güvenlik alanında taviz verilmeden atılacak ilk adım ise yağma olaylarının engellenmesi olacak. Teröristlerin geride bıraktığı yüzlerce el yapımı patlayıcı temizlendikten sonra Afrinliler evine dönecek. 350 bin Suriyeli, Türkiye’nin oluşturduğu güvenli bölgeye yerleştirilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri, hem şehir merkezinde hem de Afrin kırsalının stratejik noktalarında geçici karakollar ve üs bölgeleri kuracak. Afrin’de idari yapı yeniden şekillendirilecek. Tüm etnik unsurların dengeli temsil edileceği idare meclisi oluşturulacak. Meclis için Gaziantep’de çalışmalar yapılıyor. Bölgedeki tüm çalışmaları koordine etmek üzere Cerablus’ta olduğu gibi Türkiye’den bir vali yardımcısı koordinatör olarak görevlendirilecek. Ardından şehrin altyapı eksiklikleri giderilecek. İlk olarak elektrik ve su sorunun çözülmesi hedefleniyor. Hastaneler yeniden elden geçirilecek. Doktor ihtiyacı giderilecek.