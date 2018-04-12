Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet Gazetesi’nin 12 Nisan 2018 tarihli nüshası ve internet sitesinde yer alan 'Ankara'da deprem! Soylu’ya polis takibi!' başlıklı haber; maksatlı bir haber olup, esas maksadı, eski Türkiye’de olduğu gibi bu tip iddiaların ortaya konularak güvensizlik ortamı oluşturulmasıdır. Başarılı bir şekilde devam eden terör, asayiş, trafik, uyuşturucu gibi önemli operasyonları yürüterek, kamu düzenini sağlamaya çalışan güvenlik güçlerinin yıpratılmaya çalışılması ve toplum nezdinde korku, itibarsızlık ve güvensizlik ortamı oluşturulmak istenmesidir."