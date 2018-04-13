Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul, Ortaköy'de bir istinat duvarının çöktüğü aktarıldı. İlk belirlemelere göre olayda yaralanan olmazken beş aracın duvarın altında kaldığı bildirildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.