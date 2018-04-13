İstanbul, Ortaköy'de bir istinat duvarının çöktüğü aktarıldı. İlk belirlemelere göre olayda yaralanan olmazken beş aracın duvarın altında kaldığı bildirildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ortaköy'de istinat duvarı çöktü
13.04.2018 - 09:57 | Son Güncelleme: 13.04.2018 - 10:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ortaköy'de istinat duvarı çöktü. İlk belirlemelere göre olayda beş araç duvarın altında kaldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
Etiketler : ortaköy,istanbul,
555793 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/555793.aspx
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